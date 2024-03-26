Вторник, 26 Марта 2024 13:36

АрмИнфо.Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества. Об этом заявила Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

"Усиление репрессий, с которыми сталкиваются журналисты и представители гражданского общества в Азербайджане, является причиной для глубокой обеспокоенности", - заявила Комиссар Совета Европы по правам человека, ссылаясь на аресты, задержания и судебные преследования, которые подавляют свободу выражения мнения в Азербайджане.

"В последние месяцы власти Азербайджана усилили репрессии против независимых СМИ, гражданского общества и активистов, которые законно осуществляли свою работу или выражали несогласие или критические взгляды в отношении правительства. В ноябре 2023 года по сомнительным обвинениям были арестованы как минимум шесть журналистов, в том числе директор Abzas Media Ульви Гасанлы и ее главный редактор Севиндж Вагифгызы, основатель онлайн-телеканала Kanal 13 Азиз Оруджев и его ведущий Руфат Мурадли, а также независимый журналист Теймур Каримов. Несколько других журналистов были допрошены и сообщили о преследованиях и угрозах в связи с их журналистской деятельностью и критическим освещением событий. В начале марта 2024 года полиция провела обыски в офисе независимого интернет-телеканала Toplum TV и задержала его основателя Алескера Мамедли и журналиста Мушфига Джаббара. Я также с обеспокоенностью слежу за ситуацией, в которой оказались другие активисты, задержанные или преследуемые за свою законную деятельность в Азербайджане, в том числе Губад Ибадоглу, ученый и видный деятель гражданского общества, который содержится под стражей и страдает от ряда серьезных заболеваний", - отметила она.

Вместе с тем, Миятович напомнила, что она с 2019 года неоднократно обращала внимание властей Азербайджана на ухудшение ситуации в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ, а также на сохраняющуюся неблагоприятную среду для деятельности правозащитников и активистов гражданского общества, сталкивающихся с различными формами преследования, запугиванием и репрессиями. По ее словам, к сожалению, власти продолжают демонстрировать явное пренебрежение своими обязательствами в области прав человека, тем самым ухудшая ситуацию внутри страны.

"В прошлом месяце суд в Баку приговорил к девяти годам лишения свободы независимого журналиста Аваза Зейналлы, которого я призывала ранее освободить. Я также обращалась к властям с призывом освободить видного деятеля гражданского общества Бахтияра Гаджиева, который на протяжении многих лет подвергается репрессиям и запугиванию, включая уголовное преследование, а также сталкивался с угрозами и физическим насилием, и который остается в заключении по сей день.

Я неоднократно, как например, в письме главе МИД Азербайджана, которое было опубликовано в июле 2023 года, а также в недавно

опубликованных "Наблюдениях", призывала Баку повысить уровень соблюдения стандартов, касающихся свободы выражения мнения, свободы мирных собраний, а также обеспечения правозащитников, адвокатов и активистов гражданского общества возможностью осуществлять свою законную деятельность в безопасной и благоприятной среде, без риска быть подвергнутыми репрессиям и притеснениям или столкнуться с другими препятствиями.

Я призываю правительство Азербайджана предпринять решительные шаги для обеспечения полного соблюдения своих обязательств в области прав человека. Для этого необходимо освободить всех тех, включая журналистов и активистов гражданского общества, кто был лишен свободы за свою законную деятельность или за то, что выражал свое несогласие или критические взгляды, а также создать благоприятную среду для деятельности журналистов, гражданского общества и правозащитников, в том числе в отношении осуществления права на свободу выражения мнения и мирных собраний", - резюмировала Миятович.