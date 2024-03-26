Вторник, 26 Марта 2024 13:35

АрмИнфо. За инцидентом с бывшим министром обороны РА Давидом Тонояном в уголовно- исправительных учреждениях Армении последовали многочисленные увольнения. Об этом 26 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

Напомним, что 1 августа прошлого года, когда бывшего министра обороны Давида Тонояна перевозили из следственного изолятора СНБ в

парламент для участия в заседании комиссии по 44- дневной войне, экс-министр попросил конвойных позволить ему по дороге повидаться с матерью. Конвой связался с главой Уголовно-исполнительной службы Сергеем Атомяном. Последний разрешил Тонояну вернуться домой и увидеться с матерью при условии, что об этом никто не узнает. 5 августа решением премьер-министра РА Сергей Атомян был освобожден от должности. Минасян заверил, что независимо от обстоятельств, все те лица, которые принимали участие в этом процессе, в системе больше не работают. По данному факту было проведено служебное расследование, по которым помимо увольнений были вынесены и административные наказания.

Министр сообщил также, что ведомство уделяет серьезное внимание вопросу питания лиц, отбывающих наказание. Он заметил, что в последнее время качество питания заметно улучшилось, однако ведомство ставит перед собой задачу довести качество питания заключенных до европейских стандартов.

Коснулся министр и вопроса о такой меры наказания, как домашний арест. По его словам, из всех вынесенных вердиктов порядка 500 приходятся на домашний арест. А это, продолжил Минасян, является свидетельством эффективности реформ в системе пробации. В настоящее время общее число лиц, находящихся под арестом, составляет порядка 1200 человек.

Говоря о необходимости предотвращения проноса в УИУ запрещенных предметов, министр подчеркнул важность применения в данном контексте международного опыта. В частности, речь идет о цифровизации всей системы УИУ, и первый шаг в данном направлении будет сделан в УИУ "Армавир", чтобы ни один человек не смог обойти этот "перекресток". В целях применения новой электронной системы армянская сторона остановилась на китайском оборудовании, которое можно использовать в Армении. В настоящее время идут переговоры с китайскими партнерами. Еще одним направлением повышения эффективности в системе УИУ является человеческий фактор, который связан с сотрудниками учреждений. Они будут проходить аттестацию, благодаря которой появится возможность фильтрации сотрудников и привлечения в систему лучших их лучших.