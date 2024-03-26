Вторник, 26 Марта 2024 11:46

АрмИнфо. Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза или Гаварзин, на которой находятся руины одноименной исторической крепости князя Ваграма II из рода Ваграмянов, младшей ветви Закарянов. О ней известно как минимум с начала 13 века. Об этом написал заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян, выложив кадры горы, расположенной по соседству с Тавушской областью Армении.

"Сейчас эта гора и ее древняя армянская крепость, а также другие древности находятся на искусственно созданной территории Азербайджана, а ее название, как и в случае с бесчисленным множеством других нетюркских топонимов, искажены, и превращены в некое непонятное "Гёязан".

И никто из варварской администрации Баку не говорил, не говорит и не скажет, что эта гора, прекрасно просматриваемая из Тавушской области РА, бесполезна, что ее название не азербайджанское, что она была армянской, и что там одни руины, и что до 1918 года она и во все не был частью какого-либо Азербайджана, потому что до этого Азербайджана здесь никогда не существовало, и поэтому она должна быть передана Армении", - добавил Восканян, таким образом, реагируя на беспочвенные утверждения премьера Армении о необходимости предать армянские села в Тавуше Азербайджану.