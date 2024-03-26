Вторник, 26 Марта 2024 11:43

АрмИнфо. Министерство юстиции Армении уделяло и продолжает уделять серьезное внимание проблеме загруженности судов. Об этом 26 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам заявил глава ведомства Григор Минасян.

По его словам, данная проблема, которая вызывает недовольство значительной части общества, была связана с задержками в проведении судебных процессов, длительными сроками рассмотрения судебных исков. В этом контексте, как отметил министр, прошлый год стал переломным в решении этого вопроса. В частности, нотариусам республики предоставлено право на рассмотрение исков по сделкам, не превышающим 2 млн драм, что привело к 70-80% разгрузке судов, рассматривающих гражданские дела.

Минасян сообщил также, что в рамках программы борьбы с коррупционными проявлениями были повышены зарплаты судей, что очень важно с точки зрения повышения эффективности судебной системы. В частности, на 60% повысилась зарплата судей первичной инстанции и на 55% - судей Апелляционного суда. Данная мера позволила увеличить количество судебного корпуса на 300 единиц. Однако, как заметил министр, даже этого количества пока недостаточно. К примеру, на 3 млн человек в стране должно быть 1500 судей, но в стране это количество значительно меньше.

Минасян заметил, что проведена значительная работа по цифровизации судебной системы. С 1 февраля т.г. для юридических лиц заработала электронная система гражданских дел, в которой уже зарегистрировались порядка 850 истцов. Планируется к концу 2024 года начать обсуждения по вопросу доступности данной площадки и для физических лиц, но это произойдет только в том случае, когда полностью заработает институт идентификационных карт.

Минасян отметил, что в пилотном режиме заработали электронные площадки, связанные с банкротством и институтом примирителя. Проведены тендеры, которые выявили победителей по их разработке и применению.