Вторник, 26 Марта 2024 11:37

АрмИнфо. Заместитель генерального прокурора Егиазар Авагян и заместитель генерального прокурора, военный прокурор Григор Елизбарян 25 марта приняли представителей Института международно-правовых исследований Министерства обороны США Марису Барисет, Ричарда Фэй и Тэлона Росс.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Егиазар Авагян поблагодарил представителей за инициацию встречи и высоко оценил сотрудничество с посольством США в Армении по ряду направлений.

Григор Елизбарян представил американским партнерам деятельность, функции и особенности работы Военной прокуратуры и подчеркнул необходимость обмена опытом и реализации совместных проектов.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.