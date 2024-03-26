Вторник, 26 Марта 2024 11:35

АрмИнфо. После того, как Армения начала заявлять на самом высоком уровне о Воскепаре, Баганисе и других селах (о якобы их принадлежности АР - ред.), Азербайджан сразу же заявил о возбуждении [сфабрикованного] уголовного дела в отношении армян по статьям "подвержение азербайджанцев геноциду и депортации". Об этом говорится в заявлении экс-омбудсмена Армении, главы фонда "Татоян" Армана Татояна.

"Таким образом, Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армян.

24 марта военная прокуратура Азербайджана распространила заявление о том, что 24 марта 1990 года армяне якобы открыли огонь по азербайджанским жителям, в результате чего азербайджанцы были убиты и вынуждены были покинуть село.

Прокуратура Азербайджана заверяет, что якобы 5 мая 2005 года в отношении 18 армян было возбуждено уголовное дело по обвинению в "геноциде Баганиса и Айрума" по статьям 103 (Геноцид) и 107 (Принудительная депортация населения) Уголовного кодекса Азербайджана. Было также заявлено, что якобы "7 сел Казахской области продолжают находиться под оккупацией Армении, и Армения осуществляет терроризм на государственном уровне".

Все это показывает, что упомянутая уступка чревата новыми катастрофическими последствиями, включая незаконные аресты, похищения и пленение граждан Армении", - подчеркнул правозащитник.

Татоян обратил внимание, что правительство Азербайджана всеми своими заявлениями и действиями показывает, что оно не преследует какой-либо цели мира, а наоборот, оно действует с наиболее выраженными агрессивными шагами и угрозами в адрес Армении и армян.

Примечательно, что после заявления премьера Армении о необходимости отдать Азербайджану армянские села, якобы чтобы не было войны, эксперты, связанные с действующей властью стали продвигать в массы идею того, что эти села нам якобы никогда не принадлежали, и что "если не отдадим, Азербайджан на законном основании может их забрать с применением силы".