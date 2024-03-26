Вторник, 26 Марта 2024 11:33

АрмИнфо. В Законодательном собрании города Буэнос-Айрес было организовано мероприятие, посвященное визиту главы МИД Армении Арарата Мирзояна, которого встречали первый и второй вице-президенты парламента Матиас Лопес и Матиас Ламенс.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своих выступлениях вице-президенты отметили прочность отношений между Арменией и Аргентиной, основанные на многолетней дружбе между двумя народами.

В мероприятии приняли участие члены Законодательного собрания, официальные лица Министерства иностранных дел и городских властей, а также представители аккредитованного в Аргентине дипломатического корпуса, армянской и других общин.

В ходе мероприятия министру иностранных дел Республики Армения было присвоено звание "Почетный гость Буэнос-Айреса", а также состоялась презентация книги "Армянский Буэнос-Айрес".

Мирзоян в своем выступлении отметил, что Аргентину и Армению всегда связывали дружеские отношения, которые основывались на многолетней дружбе между двумя народами.

"Для моей страны Аргентина является важным партнером в Южной Америке. Хочу отметить очень характерный факт. Первое посольство Армении в Южной Америке было открыто именно в Буэнос-Айресе.

Все в Армении хорошо помнят, что Аргентина открыла свои двери для армянского народа, армянских детей, бежавших из Османской империи и искавших спасения в разных уголках мира. Аргентина дала приют этим людям, а затем стала для них домом.

Конечно, это не единственный эпизод, когда Армения и армянский народ почувствовали поддержку Аргентины. К сожалению, за последние 3-4 года и до сегодняшнего дня наша страна переживает тяжелые испытания. И вновь мы столкнулись с тем, что в результате применения силы часть армян, более 100 тысяч человек, была вынуждена покинуть свою историческую родину и найти убежище на территории Республики Армения. И за это время мы снова услышали очень громкие голоса поддержки со стороны Аргентины, в том числе со стороны парламента Буэнос-Айреса", - отметил глава МИД Армении.