Вторник, 26 Марта 2024 11:32

АрмИнфо. В связи с проникновением с запада холодного фронта 26 марта на территории Армении вновь ожидаются осадки. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, в предгорьях Ширака, Лори, Тавуша, в горных районах Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзор, Сюника и Гегаркуника осадки будут наблюдаться в виде снега. В отдельных регионах ожидаются грозы, с усилением порывов ветра до 20- 25 м/с и плохой горизонтальной видимостью, 27 марта - до 16-20 м/с. В ночь с 26 на 27 марта, а также в период с 28 по 30 марта на территории республики прогнозируется погода без осадков. В ночь с 26 на 27 марта температура воздуха понизится на 3-5 градусов, а в период с 28 по 30 постепенно повысится на 7-9 градусов.

В Ереване во второй половине дня 26 марта ожидается дождь, возможны грозы. В ночь с 26 на 27 марта и вплоть до 30 марта ожидается погода

без осадков. Температура воздуха в столице 26 марта днем составит 11-13 градусов тепла, вечером - 4-6 градусов, в ночь с 26 на 27 марта - 3-5 градусов выше нуля.