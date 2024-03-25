Понедельник, 25 Марта 2024 20:31

АрмИнфо.Угрожать людям войной не является миссией лидера страны. Неприемлемо удерживание власти ложью за счет территорий Армении. Об этом говорится в заявлении экс­председателя Постоянной комиссии парламента Армении по защите прав человека и связям с общественностью, беспартийного депутата Тагуи Товмасян.

Депутат обратила внимание, что премьер Армении Никол Пашинян ровно неделю назад побывал в Тавуше и, на встрече с гражданами держа в руках контур карты РА, угрожал им. Товмасян напомнила, что Пашинян, в частности, заявил: "Мы не должны допустить начала войны. И именно поэтому мы решили, что должны пойти на корректировку границы РА в этих областях. И мы делаем это не только ради РА, а конкретно для села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел".

"Граждане, участвовавшие во встрече с премьер-министром, который готов легко отдать нашу страну, сообщили СМИ, что Никол Пашинян в разговоре сказал им, что либо они должны согласиться на передачу территорий 4 сел Азербайджану, либо через неделю начнется война. Сегодня прошла неделя, а премьер-министр не дает никакой информации о том, что произойдет.

Просто нельзя угрожать людям войной, нельзя терроризировать граждан, нельзя сеять отчаяние среди граждан, нельзя цитировать энциклопедии и заявлять, что 4 села Тавушской области не армянские, а азербайджанские территории. Нельзя сеять в граждан неуверенность в завтрашнем дне собственной Родины, да и просто нельзя врать", - отметила Товмасян.

Депутат напомнила, что в Сюнике, Гегаркунике, Вайоц Дзоре азербайджанские вооруженные силы оккупировали суверенные территории РА, но нет никаких требований об их выводе оттуда. "Мы не слышим разговоров Никола Пашиняна о том, что в трех областях Армении стало невозможным животноводство и сельское хозяйство, в результате азербайджанской оккупации. А в ряде случаев возникли проблемы с питьевой и поливной водой, что вражеские позиции находятся уже в нескольких сотнях метров от школ и домов людей (Шурнух, Неркин Ханд, Кут и другие населенные пункты).

Мы не слышим разговоров Никола Пашиняна о том, какие новые проблемы возникнут после передачи 4 сел, когда под контроль азербайджанцев перейдут пастбища, пахотные земли, стратегические водные ресурсы, газопроводы и т.д. Мы также не слышим, чтобы Никол Пашинян, наряду с его готовностью к демаркации границ, говорил и о нынешних угрозах жизни людей, проживающих в приграничных селах", - возмутилась депутат.