Понедельник, 25 Марта 2024 20:30

АрмИнфо. В сенате Бельгии состоялся круглый стол на тему "Геополитические процессы на Южном Кавказе: в центре внимания Армения и Нагорный Карабах/Арцах".

Как сообщает пресс-служба Центрального Бюро "Ай Дат", мероприятие, организованное сенатором Марком Демесмакером в сотрудничестве с Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию (EAFJD), привлекло широкую аудиторию, включая бельгийских парламентариев, дипломатов, журналистов и представителей гражданского общества.

На круглом столе выступили четыре основных докладчика: председатель комитета по иностранным делам Федерального парламента Бельгии Элс Ван Хоф, международный аналитик по переговорам и соучредитель Clingendael Institute Пол Меертс, Омбудсмен Нагорного Карабаха (Арцаха) Гегам Степанян и старший научный сотрудник Научно- исследовательского института прикладной политики Армении Беньямин Погосян.

Основной целью конференции стал комплексный анализ геополитических событий в регионе Южного Кавказа с сентября 2020 года, особенно в свете конфликта в Арцахе.

Спикеры представили взгляды с различных ракурсов, включая международное право, права человека и реакцию международного сообщества. Особое внимание было уделено посредническим усилиям, в том числе и роли Евросоюза.

Марк Демесмекер открывая дискуссии, отметил важность сохранения бдительности и приоритетного внимания к процессам на Южном Кавказе.

"Посетив Нагорный Карабах и приграничный регион с Азербайджаном, я своими глазами увидел последствия конфликта. Агрессия Азербайджана и этническая чистка Нагорного Карабаха/Арцаха абсолютно неприемлемы. Нам необходимо оказать давление на ЕС и международное сообщество, чтобы положить конец безнаказанности. Демократические страны должны объединиться, чтобы защитить права человека и предотвратить злодеяния. Жизненно важно не упускать из виду Южный Кавказ на фоне внимания к Ближнему Востоку и Украине. Мы не можем игнорировать страдания и нестабильность в этом регионе", - заявил сенатор.

В свою очередь Элс Ван Хоф выразил убеждение, что разрушение азербайджанскими властями здания парламента Арцаха символизирует продолжающуюся культурную чистку Азербайджана. "Мы не можем молчать по этому вопросу. ЕС должен пересмотреть свои отношения с Азербайджаном и использовать имеющиеся у него политические инструменты, чтобы остановить нарушения основных прав карабахских армян. Кроме того, на европейском уровне следует рассмотреть и вариант введения санкций", - отметил он.

Беньямин Погосян остановился на мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. При этом он обратил внимание, что существовала фундаментально ошибочная логика, согласно которой политика умиротворения в отношении Азербайджана и согласие на уничтожение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики проложат путь к армяно-азербайджанскому миру.

"Вместо этого это только подтолкнуло Азербайджан к более агрессивному отношению к Армении, и теперь мы сталкиваемся с реальной угрозой новой эскалации со стороны Азербайджана со стратегической целью открыть сухопутный коридор с Нахиджеваном и Турцией путем оккупации части Армении", - отметил армянский эксперт.