Понедельник, 25 Марта 2024 20:29

АрмИнфо.Пашинян и его хозяева боятся политической борьбы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер движения <Мать Армения> Андраник Теванян.

<Именно поэтому они стремятся избежать референдума или внеочередных парламентских выборов и страшно бояться уличных акций. Это нужно очень хорошо понимать и быть готовым>, - подчеркнул он.

Политик заявил, что Никол Пашинян является лишь инструментом организованного центра, с которым нужно бороться по логике регулярной армии, а не фидаинских отрядов.

<Политический код и политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческую, получить реальный мир вместо войны и поражения>, - заявил лидер Движения.

Он предупредил, что слова премьера всегда следует читать от обратного. <В случае Пашиняна мир - это война, реальная Армения - историческая. Республика Арцах со всеми своими проблемами была реальной, но благодаря ему стала исторической. 6 октября 2022 года в Праге он променял реальный Арцах на историческую авантюру, глупость или предательство (вскрытие покажет с чем мы имели дело). Сейчас очередь Армении>, - заметил он, заявив, что если ничего не предпринять Никол Пашинян превратит Армению в историческое воспоминание.

Тевадян подчеркнул, что пока премьер-министр занят превращением исторической Армении в <реальную>, Алиев заявил об исторических амбициях реального Азербайджана, рассматривая Армению как <Западный Азербайджан>.

Лидер Движения обвинил Пашиняна в том, что последний руководствуясь личными интересами, превратил Армению в игрушку и выставил ее на геополитический аукцион.

<Это все остановить может только политическая борьба, главным условием которой является смена власти>, - подчеркнул он.

Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания инициативной группы <Гражданского договора> в Гюмри заявил, что считает необходимым переход от исторической Армении к реальной

для долгосрочного и институционального развития. <Если мы не сделаем этот выбор, и мотивацией наших действий будет историческая Армения, боюсь, что мы сделаем очень высокой вероятность того, что реальная Армения также станет исторической>, - подчеркнул премьер.