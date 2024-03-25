Понедельник, 25 Марта 2024 18:35

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Анаит Манасян на встрече с делегацией, возглавляемой председателем группы дружбы Франция-Армения французского Национального собрания Анн-Лоранс Петель высоко оценила сотрудничество с французскими партнерами в области защиты прав человека.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ Армении, Манасян представила направления деятельности своего офиса, в частности, подчеркнув важность защиты прав женщин, детей, лиц с ограниченными возможностями, права на свободу собраний, гражданских и социально-экономических прав, прав лиц в вооруженных силах и в ряде других областей.

В ходе встречи, среди прочего, омбудсмен указала и на необходимость ратификации Стамбульской конвенции.

Манасян также представила вопросы, связанные с защитой прав насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с вопросами защиты прав человека, вызванными безопасностью границ Республики Армения.

Анн-Лоранс Петель, со своей стороны, поблагодарила за прием и плодотворную дискуссию, отметив важность деятельность института омбудсмена с точки зрения укреплению системы надлежащей защиты прав человека.