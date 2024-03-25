Понедельник, 25 Марта 2024 18:27

АрмИнфо.IDBank присоединяется к программе пенсионного кешбэка, в рамках которой пенсионерам возвращается 10% от суммы покупок в виде кешбэка за безналичные платежи.

По этому случаю IDBank объявляет о запуске эксклюзивной акции. В рамках акции, с 25.03.2024 по 31.05.2024, клиенты, заказавшие пенсионную карту в филиале банка и получившие ее до 10.06.2024, включая пенсию или периодическое пособие, получат 5 000 драм в знак «Добро пожаловать» от Банка.

Для получения бонуса необходимо иметь счет, отличный от пенсионного счета/карты. После оплаты бонуса Вы получите SMS-уведомление.

Теперь Вы спросите, как сменить банк, который выплачивает Вам пенсию? Это можно сделать за несколько минут, не выходя из дома - все как мы любим. Для этого Вам нужно просто перейти по этой ссылке и в открывшемся окне нажать на окно «Введите заявление о выборе платежной организации (банка)» и заполнить необходимую информацию. Если Вы еще не зарегистрированы в системе, то необходимо зарегистрироваться, после чего Вы сможете заполнить свои данные.

Спешите присоединиться к IDBank и получать пенсию, наслаждаясь быстрым и удобным обслуживанием как в филиалах банка, так и онлайн через центр звонков или совершая все транзакции с помощью приложения Idram&IDBank за считанные секунды.