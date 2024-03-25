Понедельник, 25 Марта 2024 17:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома квартала “Маяк”, частные дома квартала “Сирох Сртер”, ООО “Йасон”, “Левон Сафарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

11:00-17:00 жилые дома 13, 14, 15, 16, 17 во 2-ом квартале Давташена, улицы Восканяна, Мецаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7-99, 5-300 в “Канакер ГЭС”, 12-16/1 на улице Рубинянца, 17/1-17/4 на улице Адонца, 44 на улице Баграмяна, 2-6/180, 45/10-212 на улице Гапанцяна, абоненты-жильцы жилых домов 6, 8, 32, 34 на улице Туманяна, 42 на улице Теряна, 2, 7, 8, 10, 12, 38 на улице Исаакяна, 45, 47, 49, 51, 55, 59 на улице Налбандяна, 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Овташат;

10:30-12:30 частично село Айгестан;

12:00-14:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 села Джрвеж, Зовк, частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично абоненты (не являющиеся жильцами) в селах Егвард, Зовуни; ООО “Тамара Ани”, “Ерамат”, “Гана Григ”, “Агросервис”, “Элипс”, “Армбет”, “Модус Гранум”, “Навашин”, “Воске Кат”, “Семюр Энд Ко”, ОАО “Берриутюн”, Ч/П “Ширин Калашян”, производственный кооператив “Бюрех”, собственники А. Асатрян, Л. Мкртчян, Н. Мурадян, С. Погосян, Т. Акобян, В. Есаян, Г. Плавчян, С. Геворгян, воинская часть, садоводческая компания “Наири”, квартал ‘Нати”;

11:00-17:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы улиц 34-37 в общине Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11:30-15:30 телестанция, ресторанно-гостиничный комплекс “Оазис”, воинская часть города Гавар;

в Лорийской области:

11:00-14:00 село Негоц;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Азатан, Бениамин, Баяндур, Еразгаворс, Гетк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10։00-12։00 частично село Агардзин;

11։00-13։00 села Птгаван, Дехдзван, Баграташен, Дебедаван, Арчис, Ахтанак, Зоракан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 частично улицы Абовян, Гетапня, Калинина в городе Дилижан;

13։00-15։00 частично село Агардзин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, 4 на улице Х. Даштенци;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 67 на улице Анрапетутяна, 11, 11А на улице Туманяна, 90, 96, 98 на улице Налбандяна, 5А, 7, 9, 11 на улице Вардананца, 10-24 на улице Чаренца, 37, 39, 41 на улице Абовяна, 6, 6А, 8 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 35/1-39А на улице Гюльбенкяна, 55/20-56/2 на улице Гапанцяна, 12-16/1 на улице Рубинянца, частные дома 21-62 на улице Гоголя, жилой дом 2 на 1-ой улице Аванесова; частные дома 125/3 на 35-ой улице, 125-135 на 37-ой улице, 68-119 на 41-ой улице Нор Ареша;

в Арагацотнской области:

12:00-15:00 улицы З. Андраника, Нарекаци, Н. Аштаракеци, Шаазиза, Восканяна, Тамазяна, Теряна, Шираза, Шахназаряна, В. Петросяна в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы 26 Комисарнери, Андраика, Вардана Зоравара, Таманцинери, Камо, Телави, Момика, Вайк в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-14:00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично села Джрвеж, Зовк; частично 7-ой микрорайон города Абовян;

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 село Цовасар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-12:30 село Цаккар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 село Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

10:00-14:00 кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджиникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир.