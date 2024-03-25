Понедельник, 25 Марта 2024 17:10

АрмИнфо.Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленных, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите фундаментальных прав народа Арцаха.

В заявлении отмечается, что Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха серьезно обеспокоен последними сообщениями, в которых подробно описываются грубые нарушения прав армянских военнопленных со стороны Азербайджана. В частности, в отношении основополагающего принципа права быть свободным от общественного любопытства, закрепленного в Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Эти действия не только предосудительны с моральной точки зрения, но и прямо противоречат международному гуманитарному праву.

Статья 13 третьей Женевской конвенции прямо запрещает публичное внимание в отношении военнопленных. Публичная трансляция видеороликов с изображением военнопленных в Азербайджане, согласно этой конвенции, является грубым нарушением их права на неприкосновенность частной жизни и достоинства. Статья 27 четвертой Женевской конвенции аналогичным образом запрещает подобные публичные демонстрации против гражданского населения. Более того, эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека, которая подтверждает право на неприкосновенность частной жизни и защиту от произвольного вмешательства в в семью, жилище или переписку", - подчеркнули в Комитете.

При этом подчеркивается, что трансляция Азербайджаном постановочных интервью с армянскими военнопленными и заложниками является прямым нарушением их прав и ухудшает и без того тяжелое их положение.

"Подобная манипулятивная тактика Азербайджана служит подрыву целостности международного гуманитарного права и должна быть безоговорочно осуждена международным сообществом.

В свете этих вопиющих нарушений мы призываем государственных деятелей и правозащитные организации принять меры, чтобы не допустить в дальнейшем трансляцию видеоматериалов или интервью с военнопленными и заложниками. Это включает в себя использование дипломатических каналов, применение санкций, где это необходимо, и общественное осуждение с целью привлечь Азербайджан к ответственности за свои действия.

Мы решительно подчеркиваем, что разрешение любой ретрансляции таких видео другими государствами-участниками является не только грубым нарушением третьей и четвертой Женевских конвенций, но и предосудительным игнорированием основных принципов гуманитарного права", - добавили в Комитете.

"Кроме того, мы требуем, чтобы международные гуманитарные организации, такие как Международный Комитет Красного Креста, немедленно и беспрепятственно получили доступ ко всем местам содержания армянских военнопленных и заложников. Это важно для надлежащего обращения с данными лицами, что предусмотрено Женевскими конвенциями и другими применимыми международными договорами по правам человека.

Мы готовы работать с международным сообществом в направлении устранения нарушений и обеспечения защиты прав всех лиц, пострадавших от конфликта. Призываем всех государственных деятелей и международные организации продолжить требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех армян, находящихся в незаконном азербайджанском плену", - резюмировали в Комитете.

Отметим, что Комитет по защите основных прав народа Арцаха был создан и уполномочен решением парламента Арцаха от 2 декабря 2023 года.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.