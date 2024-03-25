Понедельник, 25 Марта 2024 16:44

АрмИнфо.В 2023 году в Армении зарегистрировано снижение не только случаев заражения туберкулезом, но летальных исходов. Об этом в ходе пресс-конференции 25 марта сообщила руководитель Отдела управления данными и мониторинга Национального центра пульмонологии Министерства здравоохранения РА Ануш Хачатрян.

В частности, она подчеркнула, что, начиная с 2003 года, в стране осуществляется программа по управлению и борьбе с туберкулезом, в рамках которой разрабатываются 5- летние стратегии для реализации соответствующих мер. Хачатрян заметила в связи с этим, что благодаря стратегии на 2021-2025гг. в 2023 году удалось зарегистрировать достаточно низкий показатель смертности, вызванной туберкулезом. <На 1000 жителей зарегистрирована 1 смерть>, - сказала эксперт. В частности, она сообщила, что показатель летальных исходов от туберкулеза за год в нашей стране сократился на 14%.

Анализируя ситуацию с туберкулезом в Армении за последние 10 лет, представитель Минздрава сообщила, что случаи заражения сократились на 63%, что является достаточно хорошим показателем.

Подобных результатов, по мнению Хачатрян удалось достичь не только из-за профессиональной работы медиков, но и благодаря внедрению экспресс-тестов, которые выявляют не только возбудитель, но и позволяют в течение считанных часов узнать каким видом туберкулеза заболел человек. Кроме этого, она указала на систему искусственного интеллекта, которая применяется при снимке легких и внедрение метода краткосрочного лечения.

Более всего туберкулезом болеют граждане, имеющие сопутствующие тяжелые заболевания, в том числе ВИЧ, СПИД, сахарный диабет, а также злоупотребляющие курением, имеющие сердечнососудистые заболевания. <Мы стараемся вовлечь все эти уязвимые группы в скрининговые программы>, - подчеркнула эксперт.-