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АрмИнфо.В 2023 году в Армении зарегистрировано снижение не только случаев заражения туберкулезом, но летальных исходов. Об этом в ходе пресс-конференции 25 марта сообщила руководитель Отдела управления данными и мониторинга Национального центра пульмонологии Министерства здравоохранения РА Ануш Хачатрян.
В частности, она подчеркнула, что, начиная с 2003 года, в стране осуществляется программа по управлению и борьбе с туберкулезом, в рамках которой разрабатываются 5- летние стратегии для реализации соответствующих мер. Хачатрян заметила в связи с этим, что благодаря стратегии на 2021-2025гг. в 2023 году удалось зарегистрировать достаточно низкий показатель смертности, вызванной туберкулезом. <На 1000 жителей зарегистрирована 1 смерть>, - сказала эксперт. В частности, она сообщила, что показатель летальных исходов от туберкулеза за год в нашей стране сократился на 14%.
Анализируя ситуацию с туберкулезом в Армении за последние 10 лет, представитель Минздрава сообщила, что случаи заражения сократились на 63%, что является достаточно хорошим показателем.
Подобных результатов, по мнению Хачатрян удалось достичь не только из-за профессиональной работы медиков, но и благодаря внедрению экспресс-тестов, которые выявляют не только возбудитель, но и позволяют в течение считанных часов узнать каким видом туберкулеза заболел человек. Кроме этого, она указала на систему искусственного интеллекта, которая применяется при снимке легких и внедрение метода краткосрочного лечения.
Более всего туберкулезом болеют граждане, имеющие сопутствующие тяжелые заболевания, в том числе ВИЧ, СПИД, сахарный диабет, а также злоупотребляющие курением, имеющие сердечнососудистые заболевания. <Мы стараемся вовлечь все эти уязвимые группы в скрининговые программы>, - подчеркнула эксперт.-
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Заявление: Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленных
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|Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Среди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИД
|В Следкоме Армении по факту вторжения 3 человек в отдел полиции Нор Норк возбудили уголовное дело по статье терроризм
|Пятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство Киргизии
|Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
|Азербайджан вооружает Украину в войне против России
|Надеюсь, что усилия в рамках платформы Армения-Греция-Кипр будут способствовать безопасности армянского и греческого народов - Пашинян
|Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Армению
|В Ереване пройдет Всемирная конференция молодых парламентариев
|Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх - аналитик
|Человек с гранатой удерживал полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк
|О телефонном разговоре Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Председателем Совета Федераций Федерального Собрания РФ
|Премьер-министр РА: Родина - это государство: любишь свою Родину, принимай участие в 25-дневных сборах
|В посольстве России в Ереване открыта книга соболезнований по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холл»
|Суд Еревана арестовал ведущего подкаста "Имнемними"
|Армения решительно осуждает бесчеловечное преступление против мирных граждан -премьер- министр и президент выразили соболезнования Путину
|Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились рассмотреть возможность межпарламентского диалога
|В МИД Армении отреагировали на теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холл»
|Теракт в подмосковном Красногорске, в "Крокус Сити Холл". Много погибших
|IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Закрепление за Турцией статуса "гаранта безопасности Армении" равно признанию суверенитета Баку над Арцахом - эксперт
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|Black Lives Matter как зеркало полицейских реформ в Армении
|Режим в агонии: Задержан соведущий подкаста "Imnemnimi" Вазген Сагателян
|В Монтевидео состоялась официальная церемония открытия посольства Республики Армения
|За Тавуш бороться нужно в Ереване: Политолог предрек политические репрессии в Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Уругвая о помощи арцахцам, насильственно перемещенного из Арцаха в результате этнической чистки Азербайджана
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы
|Легенда шансона Михаил Шуфутинский выступит в Армении
|В Женеве запланирована встреча глав парламентов Армении и Азербайджана
|Ограничить нельзя, творить!
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|Председатель ANCA призывает лидеров Конгресса публично потребовать от Байдена привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
|Задержанный в Армении белорус получит убежище в этой стране - пресс-служба Тихановской
|Армения и Италия подписали программу военного сотрудничества на текущий год
|Армения и Иран обсуждают возможность издания в Тегеране армянских древних рукописей
|Карасин: Запад предпринимает навязчивые усилия по отдалению Армении от России
|В Армении стартовали мероприятия, посвященные 100-летию Шарля Азнавура
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Докерти: Великобритания рассматривает роль России на Южном Кавказе как крайне бесполезное вмешательство
|Кэрол Монахэн обвинила правительство Великобритании в отказе от моральных и этических обязанностей в ситуации вокруг Арцаха
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|Бескомпромиссность мэрии исчисляется размером денег?
|Депутат НС: Азербайджан продолжает предъявлять Армении дополнительные требования и препятствует прогрессу мирного процесса
|Региональная безопасность и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом властей - спикер НС РА
|Вопросы либерализации визового режима и возможного членства Армении в ЕС обсудили в Страсбурге делегация РА и замгенсека СЕ
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