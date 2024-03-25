Понедельник, 25 Марта 2024 16:39

АрмИнфо. Премьеры Армении и Грузии обсудили возможные и необходимые практические шаги по реализации декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в Тбилиси 26 января с.г. Об этом 25 марта заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян на совместном с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе брифинге в Ереване.

<Хочу отметить, что в этой декларации ключевым является безоговорочное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга>, - сказал Пашинян.

Стороны также обсудили возможности активизации процесса делимитации армяно- грузинской государственной границы.

Армянская сторона представила также свои соображения по региональным развитиям и нормализации отношений с Азербайджаном. Ереван подтвердил свою ответственность в деле установления мира и стабильности в регионе. Пашинян ожидает, что другие региональные игроки также проявят аналогичный подход.

<Мы знаем и видим, что Грузия не только заинтересована в нормализации армяно- азербайджанских отношений, но и действенными шагами пытается способствовать этому процессу>, - заявил Никол Пашинян.