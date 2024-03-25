Понедельник, 25 Марта 2024 12:48

АрмИнфо.Полиция задерживала членов организации "Боевое братство" c грубейшим нарушением их универсальных прав. Об этом говорится в заявлении экс-омбудсмена Армении, главы фонда "Татоян" Армана Татояна.

Правозащитник сообщил, что его команда 24 марта получила множество сигналов о том, полиция задерживает членов организации "Боевое братство" по подозрению в "незаконном ношении оружия и боеприпасов".

"Согласно сигналам, примерно за неделю до этой полицейской операции, организация направила уведомление компетентным органам Армении о своем намерении посетить Воскепар. С 22 марта, членам организации начали звонить из полиции и "приглашать на беседу". Большинство не пошло, заявив, что приглашения были незаконными.

Согласно направленным нам оповещениям, 23 марта члены группы получили предупреждения от полиции о том, что никто из членов "Боевое братство" не доедет до Воскепара, если они решат совершить визит.

Причем, в полиции им пригрозили, что если они всё же решат совершить визит, то все будут задержаны по обвинению в незаконном ношении оружия. А принимая во внимание тот факт, что "Боевое братство" проводит боевую подготовку, им без труда удастся сформировать в обществе мнение, что они носят нелегальное оружие и боеприпасы. В этом смысле у них не будет общественной поддержки", - сообщил Татоян.

По его словам, также получены данные, что ни у кого из членов "Боевого братства", направляющихся в Воскепар не было при себе какого-либо оружия, принимая во внимание угрозы полиции об аресте и угрозы формирования ложного общественного мнения.

Правозащитник также добавил, что согласно полученным сообщениям, "Боевое братство" уже больше года как имеет соответствующее разрешение и подписанный меморандум с муниципалитетом Ноемберяна на проведение тренировок, имеются соответствующие разрешения на все используемое ими оружие.

"24 марта в согласованном пункте отправления членов организации в Воскепар, на улице Абовяна, 60 в Ереване, их уже ждали представители полиции, которые задержали там всех участников.

Те члены организации, которые участвовали в войне и/или в прошлом в военных операциях и узнаваемы в обществе, были задержаны в своих домах или на выходе из них.

Более 40 членов были арестованы либо в Ереване, либо в Воскепаре. Последним представители полиции в Воскепаре сообщили, что их нахождение там неуместно.

Также стало известно, что полиция применила несоразмерную силу при задержании людей в нарушение закона. Кроме того, согласно сообщениям, в домах некоторых из задержанных были совершены обыски без надлежащего решения суда на проведение подобных действий. Задержанным не дали возможность на звонок или оповещение.

Обеспечение всех этих прав является важным международным требованием. Их нарушение недопустимо, и они призваны защитить их от неправомерного тюремного заключения или неправомерного судебного преследования", - сообщил Татоян, добавим, что это сообщение было выпущено после проверки фактов, из нескольких источников.

Примечательно, что вчера же на фоне сообщений о задержании членов этой организации, которая направлялась в Тавуш на организацию обороны села, в случае если, власти РА решат сдать это армянское село, в азербайджанском сегменте СМИ появилась информация, что в ответ на готовность сдать 4 тавушских села Азербайджан возбудил 18 уголовных дел против армян.

По словам руководителя пресс-службы военной прокуратуры Азербайджана, 18 человек были объявлены в розыск за их якобы причастность к "преступлениям против мира и человечности" во время наспех сфабрикованного "эпизода геноцида" в селе Баганис-Айрим.