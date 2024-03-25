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 Понедельник, 25 Марта 2024 12:24

Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.

Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.

АрмИнфо.Резолюция, предложенная Туркменистаном и разработанная в соавторстве с 86 государствами, об объявлении 2025 года «Международным годом миром и доверия» общим решением принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается в интернет-издании «Türkmenistan habarlar portaly».

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева отметила, что новый документ содержит основополагающие цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Также принятым документом предписаны обязательства по мирному урегулированию споров и конфликтов.

Резолюция об объявлении следующего года «Международным годом мира и доверия» предусматривает механизм привлечения добровольных взносов в Целевой фонд.

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