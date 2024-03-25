|Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
|За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Заявление: Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленных
|За год в Армении летальные исходы, вызванные туберкулезом, сократились на 14%
|Премьеры Армении и Грузии обсудили необходимые шаги по реализации декларации о стратегическом партнерстве
|Лукас Розенкранц: Франкофония будет способствовать развитию науки в Армении
|Татоян: Полиция задерживала членов организации "Боевое братство" c грубейшим нарушением их универсальных прав
|Американский пианист Вардан Овсепян впервые выступит с сольным концертом на родине
|Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Среди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИД
|В Следкоме Армении по факту вторжения 3 человек в отдел полиции Нор Норк возбудили уголовное дело по статье терроризм
|Пятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство Киргизии
|Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
|Азербайджан вооружает Украину в войне против России
|Надеюсь, что усилия в рамках платформы Армения-Греция-Кипр будут способствовать безопасности армянского и греческого народов - Пашинян
|Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Армению
|В Ереване пройдет Всемирная конференция молодых парламентариев
|Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх - аналитик
|Человек с гранатой удерживал полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк
|О телефонном разговоре Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Председателем Совета Федераций Федерального Собрания РФ
|Премьер-министр РА: Родина - это государство: любишь свою Родину, принимай участие в 25-дневных сборах
|В посольстве России в Ереване открыта книга соболезнований по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холл»
|Суд Еревана арестовал ведущего подкаста "Имнемними"
|Армения решительно осуждает бесчеловечное преступление против мирных граждан -премьер- министр и президент выразили соболезнования Путину
|Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились рассмотреть возможность межпарламентского диалога
|В МИД Армении отреагировали на теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холл»
|Теракт в подмосковном Красногорске, в "Крокус Сити Холл". Много погибших
|IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Закрепление за Турцией статуса "гаранта безопасности Армении" равно признанию суверенитета Баку над Арцахом - эксперт
|Оскорблять власть нельзя: СК представил подробности задержания ведущих подкаста "Imnemnimi"
|Black Lives Matter как зеркало полицейских реформ в Армении
|Режим в агонии: Задержан соведущий подкаста "Imnemnimi" Вазген Сагателян
|В Монтевидео состоялась официальная церемония открытия посольства Республики Армения
|За Тавуш бороться нужно в Ереване: Политолог предрек политические репрессии в Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Уругвая о помощи арцахцам, насильственно перемещенного из Арцаха в результате этнической чистки Азербайджана
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы
|Легенда шансона Михаил Шуфутинский выступит в Армении
|В Женеве запланирована встреча глав парламентов Армении и Азербайджана
|Ограничить нельзя, творить!
|Рейтинг НИИРК: Дружественность коммуникационных режимов на постсоветском пространстве продолжает снижаться
|Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
|Председатель ANCA призывает лидеров Конгресса публично потребовать от Байдена привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
|Задержанный в Армении белорус получит убежище в этой стране - пресс-служба Тихановской
|Армения и Италия подписали программу военного сотрудничества на текущий год
|Армения и Иран обсуждают возможность издания в Тегеране армянских древних рукописей
|Карасин: Запад предпринимает навязчивые усилия по отдалению Армении от России
|В Армении стартовали мероприятия, посвященные 100-летию Шарля Азнавура
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Докерти: Великобритания рассматривает роль России на Южном Кавказе как крайне бесполезное вмешательство
|Кэрол Монахэн обвинила правительство Великобритании в отказе от моральных и этических обязанностей в ситуации вокруг Арцаха
|Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы снизился за год на 0,2-процентных пункта
|Италия и Туркменистан подписали два транспортных соглашения
|Бескомпромиссность мэрии исчисляется размером денег?
|Депутат НС: Азербайджан продолжает предъявлять Армении дополнительные требования и препятствует прогрессу мирного процесса
|Региональная безопасность и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом властей - спикер НС РА
|Вопросы либерализации визового режима и возможного членства Армении в ЕС обсудили в Страсбурге делегация РА и замгенсека СЕ
|Пашинян уволил замминистра окружающей среды
|Читать больше
АрмИнфо.21 марта 2024 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBB2OER2 посредством публичного размещения на следующих условиях:
Облигации будут размещены с 21 марта 2024 года по 21 мая 2024 года включительно.
После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).
Как известно, Вы можете легко приобрести облигации онлайн в несколько нажатий, не посещая отделение Банка. Необходимо будет зайти в раздел «Ценные бумаги» на онлайн-платформе IDBanking.am, выбрать тип и количество облигаций и совершить покупку.
После покупки облигаций полная информация о них будет доступна в приложении Idram&IDBank: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.
Вся информация об облигациях также доступна по следующей ссылке.
Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением 1/520 А Председателя ЦБ РА 18 октября 2023года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.
|Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
|За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Заявление: Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленных
|За год в Армении летальные исходы, вызванные туберкулезом, сократились на 14%
|Премьеры Армении и Грузии обсудили необходимые шаги по реализации декларации о стратегическом партнерстве
|Лукас Розенкранц: Франкофония будет способствовать развитию науки в Армении
|Татоян: Полиция задерживала членов организации "Боевое братство" c грубейшим нарушением их универсальных прав
|Американский пианист Вардан Овсепян впервые выступит с сольным концертом на родине
|Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Среди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИД
|В Следкоме Армении по факту вторжения 3 человек в отдел полиции Нор Норк возбудили уголовное дело по статье терроризм
|Пятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство Киргизии
|Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
|Азербайджан вооружает Украину в войне против России
|Надеюсь, что усилия в рамках платформы Армения-Греция-Кипр будут способствовать безопасности армянского и греческого народов - Пашинян
|Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Армению
|В Ереване пройдет Всемирная конференция молодых парламентариев
|Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх - аналитик
|Человек с гранатой удерживал полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк
|О телефонном разговоре Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Председателем Совета Федераций Федерального Собрания РФ
|Премьер-министр РА: Родина - это государство: любишь свою Родину, принимай участие в 25-дневных сборах
|В посольстве России в Ереване открыта книга соболезнований по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холл»
|Суд Еревана арестовал ведущего подкаста "Имнемними"
|Армения решительно осуждает бесчеловечное преступление против мирных граждан -премьер- министр и президент выразили соболезнования Путину
|Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились рассмотреть возможность межпарламентского диалога
|В МИД Армении отреагировали на теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холл»
|Теракт в подмосковном Красногорске, в "Крокус Сити Холл". Много погибших
|IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Закрепление за Турцией статуса "гаранта безопасности Армении" равно признанию суверенитета Баку над Арцахом - эксперт
|Оскорблять власть нельзя: СК представил подробности задержания ведущих подкаста "Imnemnimi"
|Black Lives Matter как зеркало полицейских реформ в Армении
|Режим в агонии: Задержан соведущий подкаста "Imnemnimi" Вазген Сагателян
|В Монтевидео состоялась официальная церемония открытия посольства Республики Армения
|За Тавуш бороться нужно в Ереване: Политолог предрек политические репрессии в Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Уругвая о помощи арцахцам, насильственно перемещенного из Арцаха в результате этнической чистки Азербайджана
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы
|Легенда шансона Михаил Шуфутинский выступит в Армении
|В Женеве запланирована встреча глав парламентов Армении и Азербайджана
|Ограничить нельзя, творить!
|Рейтинг НИИРК: Дружественность коммуникационных режимов на постсоветском пространстве продолжает снижаться
|Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
|Председатель ANCA призывает лидеров Конгресса публично потребовать от Байдена привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
|Задержанный в Армении белорус получит убежище в этой стране - пресс-служба Тихановской
|Армения и Италия подписали программу военного сотрудничества на текущий год
|Армения и Иран обсуждают возможность издания в Тегеране армянских древних рукописей
|Карасин: Запад предпринимает навязчивые усилия по отдалению Армении от России
|В Армении стартовали мероприятия, посвященные 100-летию Шарля Азнавура
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Докерти: Великобритания рассматривает роль России на Южном Кавказе как крайне бесполезное вмешательство
|Кэрол Монахэн обвинила правительство Великобритании в отказе от моральных и этических обязанностей в ситуации вокруг Арцаха
|Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы снизился за год на 0,2-процентных пункта
|Италия и Туркменистан подписали два транспортных соглашения
|Бескомпромиссность мэрии исчисляется размером денег?
|Депутат НС: Азербайджан продолжает предъявлять Армении дополнительные требования и препятствует прогрессу мирного процесса
|Региональная безопасность и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом властей - спикер НС РА
|Вопросы либерализации визового режима и возможного членства Армении в ЕС обсудили в Страсбурге делегация РА и замгенсека СЕ
|Пашинян уволил замминистра окружающей среды
|Читать больше
|Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
|Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Читать больше
|Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
|Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
|Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
|Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
|Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений