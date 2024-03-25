Понедельник, 25 Марта 2024 12:01

АрмИнфо. В продолжение опубликованного нами ранее сообщения, информируем, что согласно официальному подтверждению, среди погибших в результате теракта, произошедшего 22 марта в Москве, есть один гражданин Армении. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

Меж тем, как стало известно из СМИ, в теракте в Крокус Сити Холл в Москве погибла Лилит Исраелян. Она вместе с супругом Вугаром Гусейновым в тот день находилась в кафе данного торгового центра. У супружеской пары остался 1,5-летний ребенок.

Отметим, что вечером 22 марта группа террористов атаковала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Террористы, ворвавшиеся в здание, в упор расстреливали людей, пришедших на концерт, а затем просто подожгли концертный зал. Огонь быстро распространился практически по всему зданию, и сотни граждан, укрывавшихся от террористов, фактически оказались в огнево-дымовой ловушке. К тушению пожара было привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Погибли, по меньшей мере, 143 человека, пострадали более 150, включая детей. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте.

Согласно ФСБ РФ, были задержаны 11 человек, 4 из которых непосредственные исполнители убийств - были пойманы в Брянске в 100 км и, по всей вероятности, направлялись к украинской границе. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".