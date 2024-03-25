Понедельник, 25 Марта 2024 12:00

АрмИнфо.По факту вторжения трех человек в отдел полиции административного района Нор Норк, угроз и взрыва в главном управлении по расследованию преступлений инициировано уголовное производство по признакам 1-й части 308-й статьи (терроризм) Уголовного кодекса Армении. Об этом сообщили в СК Армении.

В ведомстве подчеркнули, что данные действия были направлены против основ конституционного порядка и общественной страны.

В Следкоме также добавили, что двое из вторгшихся в полицейский участок лиц получили осколочные ранения в результате произошедшего взрыва и были госпитализированы.

"Еще один человек был обезврежен спецназом СНБ. Последний был задержан на основании обоснованного подозрения в явном совершении упомянутого преступления. На данный момент предпринимаются неотложные следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего", - заявили в СК Армении.

Отметим, что трое вооруженных граждан 24 марта в районе 17:00 пытались вторгнуться в помещение полиции района Нор Норк в Ереване. Как сообщали очевидцы с места событий, в результате потасовки возникшей у полицейского участка, взорвалась одна из гранат, находившихся у штурмующих полицейский участок. Двое из нападавших пострадали и были госпитализированы.

Третий участник нападения находился у здания полиции с гранатой в руках до 19:00 ориентировочно. Благодаря усилиям правоохранителей, его удалось обезвредить и задержать.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места событий, гражданина лолицию не подчиняться указам премьера Армении Никола Пашиняна. "Не подчиняйтесь Николу, завтра турок придет и в ваш дом",- кричал мужчина. С его же слов, он потерял брата в войне.

Уже после задержания мужчины, в беседе с журналистами пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что требование вооруженного гранатой мужчины у здания полиции Нор Норка было непонятным и он в целом находился в неадекватном состоянии. Саркисян также опроверг муссируемые в СМИ сообщения, что на отделение полиции напали 30 человек.

Добавим, что изначально, в нападении на полицейский участок стали обвиняться движение "Боевого братства". СМИ отмечали, что это они захватили здание, требуя освободить своих однополченцев, которые были ранее задержаны полицией по обвинению в незаконном хранении оружия. Однако, "Боевого братства" опровергло данные слухи, подчеркнув, что на момент штурма здания, все члены их движения - свыше 40 человек были отпущены на свободу.

Уже после стало известно, что одного из нападавших зовут Степан Овакимян из села Зар Котайкской области. Он является активным членом партии "Сасна Црер". Ранее участники этой партии уже захватывал полицейский участок. В захвате, произошедшем летом 2016 года, погибло трое полицейских.