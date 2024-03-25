Понедельник, 25 Марта 2024 11:58

АрмИнфо.Пятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство Киргизии

Как сообщает пресс-центр ГКНБ, задержанные граждане Азербайджана, являются членами транснациональной ОПГ.

"В поле зрения органов национальной безопасности Кыргызстана попали пять иностранцев: В.М.Алиев, С.А.Багхиров, М.О.Асгаров, М.С.Бехбудров и З.И.Маммадов.

По полученным оперативным данным, М.О.Асгаров в криминальном мире имеет статус "бродяги". Чтобы укрепить криминальную среду и распространить воровскую идеологию, а также повысить свой статус, прибыл со своими подельниками в Кыргызстан для организации покушения на руководство страны в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ, влияние которой отразилось на всем постсоветском пространстве", - отметили в ГКНБ, добавив, что преступные планы возникли на фоне проводимых их структурой мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц, находящихся на свободе.

В ведомстве добавили, что это вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров. "22 марта мужчин задержали. Ведутся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности согласно законодательству КР", - резюмировали в ГКНБ