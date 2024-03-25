Понедельник, 25 Марта 2024 11:56

АрмИнфо. Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс- служба Министерства высокотехнологической промышленности, ссылаясь на итоги встречи министра высокотехнологической промышленности Мхитара Айрапетяна с послом Греции в Армении Христосом Софианопулосом.

Согласно источнику, стороны говорили о возможностях расширения сотрудничества в области кибербезопасности, цифровизации, R&D, математического и инженерного образования.

Кроме этого собеседники рассмотрели возможности реализации совместных программ и проектов между профильными ведомствами Армении и Греции, коснулись взаимного участия технологических компаний в отраслевых выставках, как локальных, так и международных.