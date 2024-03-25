Понедельник, 25 Марта 2024 11:53

АрмИнфо.Азербайджан вооружает Украину в войне против России. Во всемирной паутине появились доказательства поставок азербайджанской стороной Украине 82-миллиметровых мин.

На сайте verdictum опубликовано решение суда, состоявшегося в конце декабря прошлого года, где хозяйственный суд Киева рассмотрел иск украинского Минобороны к предприятию "УкрСпецЭкспорт". Суть иска - задержка с поставкой зенитных установок ЗУ-23-2 в количестве 135 единиц производства "Азербайджанской республики". Минобороны Украины требовало взыскать с "УкрСпецЭкспорт" 82 696 776, 00 гривен за нарушение заключённого госконтракта по поставке вооружения.

Как стало известно из опубликованной информации, поставка осуществлялась морскими контейнерами в разобранном виде через "третью страну, возможно, что через Турцию, что повлекло увеличение сроков. В пользу версии с Турцией говорят и сроки поставки: тогда по полной функционировал старый-добрый зерновой коридор, одним из гарантов которого выступали турки. Согласно информации, поставки были осуществлены 02.11.2022 и 03.11.2022 весь объем товара в количестве 135 единиц по контракту был ввезен на территорию Украины в разобранном виде.

Российские СМИ отмечают, что фактически это можно считать первым реальным подтверждением поставки азербайджанцами вооружения на нужды ВСУ.

Добавим, что ранее неоднократно всплывала информация о производстве боеприпасов на азербайджанских предприятиях для Украины, отправки техники для разминирования Украине, а также участия азербайджанских наёмников на стороне ВСУ. В Министерстве оборонной промышленности Азербайджана назвали данную публикацию фейком, выдуманной армянами. Хотя информация в открытом доступе опубликована на украинском ресурсе (https://verdictum.ligazakon.net/document/116086435), где черным по белому указан Азербайджан.