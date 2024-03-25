Понедельник, 25 Марта 2024 11:53

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису по случаю Национального праздника страны.

В послании, как сообщает пресс-служба армянского премьера, говорится: "От имени правительства Республики Армения и армянского народа поздравляю Вас и братский греческий народ по случаю Национального праздника Греческой Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Греции - мира и благополучия.

Крепкие дружественные связи между нашими народами за последние десятилетия переросли во взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество и продолжают укрепляться благодаря активному политическому диалогу.

Пользуясь случаем, позвольте мне еще раз поблагодарить Вас за оказанное во время моего визита в Грецию несколько недель назад теплое гостеприимство, взаимопонимание и однозначную поддержку Греции в важных для Армении вопросах.

Армения высоко ценит поддержку дружественной Греции также в стремлении армянской стороны углублять и развивать отношения с ЕС.

Надеюсь, что усилия, направленные на продвижение двустороннего сотрудничества на всех уровнях, а также многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках трехсторонней платформы Армения-Греция-Кипр, в ближайшем будущем будут способствовать безопасности и благополучию армянского и греческого народов.

Пользуясь случаем, подтверждаю приглашение посетить Армению с визитом, который мы можем осуществить в текущем году в трехстороннем формате в удобное для Вас время".