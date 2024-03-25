Понедельник, 25 Марта 2024 10:39

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 марта с официальным визитом посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Источник отмечает, что в рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров между Кобахидзе и премьер-министром РА Николом Пашиняном, после чего встреча продолжится в расширенном составе. Как ожидается, главы правительств двух стран сделают заявления для прессы.

Премьер-министр Грузии также проведет встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

В состав грузинской делегации входят первый вице- премьер Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари и руководитель аппарата правительства Леван Жоржолиани.