Понедельник, 25 Марта 2024 10:38

АрмИнфо. В Ереване пройдет 10-я Всемирная конференция молодых парламентариев. Соглашение о проведении конференции в столице Армении в Женеве подписали председатель Национального Собрания РА Ален Симонян и генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.

Как передает пресс-служба НС РА, мероприятие пройдет в сентябре 2024 года в Ереване. Конференция является уникальной площадкой для молодых парламентариев со всего мира, где они могут встретиться, обсудить волнующие молодежь вопросы и обменяться опытом.