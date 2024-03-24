Воскресенье, 24 Марта 2024 18:51

АрмИнфо. Трое вооруженных граждан сегодня, в районе 17:00 пытались вторгнуться в помещение полиции района Нор Норк в Ереване. Неудачно взорвав при штурме гранату, двое из пытавшихся войти в здание получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщили в полиции МВД РА.

«Один из них продолжает находиться перед зданием отдела полиции. Предпринимаются соответствующие работы по его обезвреживанию»,- говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места событий, у гражданина в руке граната. Он просит полицию не подчиняться указам премьера Армении Никола Пашиняна. «Не подчиняйтесь Николу, завтра турок придет и в ваш дом»,- кричит мужчина.

По данным на 19.00 правоохранительным органам удалось обезвредить человека с гранатой. Он задержан.