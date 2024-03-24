Воскресенье, 24 Марта 2024 15:58

АрмИнфо.23 марта 2024 года состоялся телефонный разговор Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Г.М.Бердымухамедова с Председателем Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко.

В начале разговора Национальный лидер туркменского народа выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени Президента Туркменистана в связи с трагедией, произошедшей вчера в Подмосковье и унесшей жизни многих людей. При этом переданы слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого ужасного террористического акта. Было подчеркнуто, что Туркменистан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и вместе с Россией продолжит борьбу с этим злом.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Россия всегда была и остается добрым соседом и другом Туркменистана. И в этой связи в такой трудный час она полностью может рассчитывать на братскую поддержку Туркменистана. Было предложено предоставить врачебную помощь, направить лекарственные препараты, перевязочные материалы, другие предметы необходимые в этой ситуации.

Особо подчеркнута готовность туркменской стороны в оказании всяческого содействия пострадавшим детям. В частности, в качестве дружеского жеста Туркменистан может принять их в самых современных медицинских и оздоровительных центрах страны, где им будут созданы все условия для физической и психологической реабилитации. Для этого имеются все возможности Фонда помощи нуждающимся детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Выразив благодарность Председателю Народного Совета Туркменистана, а также Президенту страны, Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко подчёркнула высокую значимость туркмено-российских отношений по самому широкому спектру направлений. В данном контексте отмечена твёрдая приверженность и далее продолжать курс на развитие традиционно дружественных связей между народами Российской Федерации и Туркменистана.

Руководители высших представительных органов народной власти обоих государств, уделив особое внимание гуманитарной составляющей двусторонних отношений, заявили, что прямые человеческие контакты, взаимное уважение к языку, культуре, традициям и обычаям друг друга составляют прочную основу для наращивания потенциала настоящего и будущего сотрудничества.

В заключение, Национальный лидер туркменского народа еще раз выразил твердую поддержку народу России.