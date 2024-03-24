Воскресенье, 24 Марта 2024 15:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook видео с сопроводительной пометкой.

"Родина - это государство: любишь свою Родину, принимай участие в 25-дневных военных сборах", - написал глава армянского правительства.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на решение правительства РА от 28 февраля сообщало, что с 1 апреля по 28 июня 2024 года включительно в Армении будут проведены учебные сборы резервистов. "Объявить c 1 апреля по 28 июня 2024 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории. Привлечь к сборам до 4799 граждан, из них 4353 рядовых и младших офицеров, 144 старших офицеров, 302 - офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связисты, артиллеристы, по инженерным, разведывательным специальностям)", - говорилось в документе.