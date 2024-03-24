Воскресенье, 24 Марта 2024 15:38

АрмИнфо. В связи с объявлением в Российской Федерации дня общенационального траура, в российском посольстве в Ереване открыта книга соболезнований по жертвам террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Одним из первых свои записи в книге скорби оставили послы Беларуси, Туркменистана и Казахстана - Александр Конюк, Мухаметгельды Аязов и Болат Иманбаев.

Свои соболезнования пришли выразить депутаты парламентской фракции «Армения» во главе с Сейраном Оганяном, фракции «Честь имею» во главе с Тиграном Абрамяном, беспартийный депутат Тагуи Товмасян, член правящей фракции «Гражданский договор» от русской общины Алексей Сандыков, руководитель движения «Мать Армения» Андраник Теванян.

B беседе с журналистами Садыков, в частности, сказал: «Событие, произошедшее позавчера в Москве шокировало всех. Никто не может к этому быть равнодушным. По последним данным более 140 человек стали жертвами этого чудовищного злодеяния. И поскольку сегодня в России и во всех ее дипломатических представительствах за рубежом приспущены флаги, я как депутат и представитель русской общины Национального собрания Армении, естественно по зову сердца обязан быть здесь, чтобы выразить слова сочувствия и поддержки братскому русскому народу».

В посольство России пришли выразить свои поддержку и ряд общественно-политических деятелей как Армении, так и Арцаха. Посольство посетил и президент Арцаха Самвел Шахраманян, действующие и бывшие депутаты арцахского парламента.

Член Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами назвал произошедшее в «Крокус Сити Холл» ужасной трагедией. «От имени Республиканской партии и от имени третьего президента Армении Сержа Саргсяна, от себя лично, хочу выразить слова соболезнования российскому народу, нашему союзнику – России. Мы решительно осуждаем этот теракт. 22 марта – это черный день. Мы скормим вместе с российским народом. Семьям погибших желаю стойкости, а раненным - скорейшего выздоровления».

Посольство также посетили члены движения «Айакве» во главе с Аветиком Чалабяном, глава Демократической партии и член координационного совета движения «Вместе» Арам Саркисян, глава партии «Наследие» Раффи Ованнисян, глава партии «Родина» Артур Ванецян, председатель партии "Сила родины" Тигран Арзаканцян с супругой Натальей Ротенберг, экс-глава МИД Армении Арар Айвазян, экс-замглавы МИД РА Авет Адонц и другие известные в стране личности.

Книга соболезнований также будет открыта в понедельник, 25 марта, с 10:00-14:00. Простые граждане продолжают нести к посольству России цветы, свечки и игрушки.

Ужасная трагедия произошла вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы, ворвавшиеся в здание, в упор расстреливали людей, пришедших на концерт, а затем просто подожгли концертный зал. Огонь быстро распространился практически по всему зданию, и сотни граждан, укрывавшихся от террористов, фактически оказались в огнево-дымовой ловушке. К тушению пожара было привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Погибли, по меньшей мере, 143 человека, пострадали более 150, включая детей. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте. Согласно СМИ, в числе погибших может быть и армянка - Исраелян Лилит Хачиковна, она также пропала после теракта в «Крокус Сити». Сообщается, что ее мужа нашли мертвым в «Крокусе», а Лилит исчезла.

Согласно ФСБ РФ, были задержаны 11 человек, 4 из которых непосредственные исполнители убийств – были пойманы в Брянске в 100 км и, по всей вероятности, направлялись к украинской границе. Ответственность за теракт взяло на себя организация афганское подразделение "Исламского государства".