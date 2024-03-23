Суббота, 23 Марта 2024 11:08

АрмИнфо. Руководители Армении - премьер-министр Никол Пашинян и президент республики Ваагн Хачатурян направили телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с террористическим актом в Москве.

В послании премьер-министра РА, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович. С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. Выражаю Вам глубокие соболезнования. Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату". В телеграмме президента РА говорится: "Глубоко потрясен сообщением о страшном теракте в Москве, в результате которого погибли десятки невинных людей. Любое проявление терроризма однозначно неприемлемо и осуждаемо. Выражаю глубочайшие соболезнования Вам и народу России, поддержку семьям и родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым".

Вечером 22 марта в концертном зале <Крокус Сити Холл> в Москве произошел теракт. Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар. Он почти полностью уничтожил верхние этажи здания. К настоящему времени пожар удалось локализовать. К тушению привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Погибли более 60 человек, пострадали более 100, включая детей. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте.

Согласно сообщению телекомпании CNN, ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство".