Суббота, 23 Марта 2024 11:07

АрмИнфо.22 марта на полях проходящей в Женеве 148-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) председатель Национального Собрания РА Ален Симонян провел встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Встреча была организована по инициативе и при посредничестве Межпарламентского союза.

Как передает пресс-служба НС РА, встреча прошла в конструктивной атмосфере. Обсуждалась возможная поддержка парламентами двух стран процессу мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились рассмотреть возможность межпарламентского диалога.

По итогам встречи руководители парламентов двух стран выступили с совместным заявлением.

Отметим, что на полях сессии МПС руководство Межпарламентского союза провело в Женеве встречу со спикерами парламентов Азербайджана и Армении Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном. От Межпарламентского союза во встрече участвовали его президент Тулия Эксон и генеральный секретарь Мартин Чунгонг. "Сегодня Межпарламентский союз принял делегации высокого уровня из Армении и Азербайджана накануне 148-й Ассамблеи МПС, которая пройдет 23-27 марта в Женеве", - говорится в сообщении МПС.

Аксон и Чунгонг приветствовали в штаб-квартире МПС делегацию Армении во главе с Симоняном и делегацию Азербайджана во главе с Гафаровой. "Встреча была задумана как дополнение и вклад на парламентском уровне в правительственные мирные переговоры между двумя сторонами", - отметили в МПС.

"Парламентарии, как представители народа, призваны сыграть ключевую роль в снижении напряженности и укреплении доверия, а также в ратификации и реализации любого будущего мирного соглашения", - пояснили в МПС. Межпарламентский союз "предложил обеим сторонам свои добрые услуги для развития диалога, построения добрососедских отношений и помощь в прокладывании пути к нормализации отношений между двумя странами"