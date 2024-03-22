Пятница, 22 Марта 2024 23:56

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холл».

«Шокированы ужасающими новостями о бесчеловеческом теракте в Москве. Глубоко скорбим потерю невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем раненным и потерпевшим»,- говорится в сообщении МИД Армении в Твиттер (X).

Отметим, что согласно СМИ, президент Сербии Вучич созовет 23 марта заседание Совета национальной безопасности из-за теракта в Подмосковье. Кроме того, свои соболезнования России уже выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-президент Турции, МИДы Германии, Кубы, Венесуэлы, Кыргызстана, Азербайджана, Ирана. МИД Пакистана осудил теракт в РФ Более того, президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил теракт в России и заявил о готовности оказать помощь при необходимости. Офис ООН заявил, что опечален!

Отметим, что предварительно, сегодня вечером более 5 (цифра колеблется до 20) вооруженных мужчин ворвались «Крокус Сити Холл», и расстреляли беззащитных людей, пришедших на концерт. Затем подожгли концертный зал. По предварительным данным, 40 погибших. Более 100 раненных, еще столько же могут еще находиться в горящем здании, где сейчас силовики проводят зачистку.