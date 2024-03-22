Пятница, 22 Марта 2024 22:53

АрмИнфо.Трое неизвестных в камуфляже с автоматами открыли огонь в красногорском Крокус Сити по людям перед налом выступления группы «Пикник». Как минимум 12 человек погибли в результате стрельбы, еще 35 пострадали. В здании также произошел взрыв и начался пожар.

Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в здание. В ТГ-каналах публикуется видео первых секунд атаки. На кадрах двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу. За ними — люди на входе. Предварительно, все они мертвы – около 12 человек.

В «Крокусе» может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже. Здания объято огнем.

В "Крокус Сити Холл" направлены около 50 областных и московских бригад скорой медицинской помощи, сообщает Минздрав Подмосковья. Очевидцы сообщают, что часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания.

В Красногорске создан оперативный штаб. Идет эвакуация людей из здания. На место происшествия выдвинулись московские СОБР, ОМОН и пожарные. Ближайшая станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме.

По последним данным в результате теракта уже 40 погибших и более 140 раненных

Боевики по-прежнему находятся внутри здания. Часть людей, заблокированных огнём, пожарным удалось вывести. Кого-то — прямо с крыши.

По последним данным пожар в здании не прекращается, произошло обрушение верхних этажей. Ряд источников сообщает о задержании одного из подозреваемых, сообщает Тканал "Военкор Котенок".