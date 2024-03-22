Пятница, 22 Марта 2024 20:41

АрмИнфо.Вчера, 21 марта, по случаю Международного дня лесов экологическая общественная организация «Мой лес Армения» провела конференцию на тему «Экосистемные услуги леса и их влияние на бизнес». В конференции также принял участие директор по корпоративному бизнесу IDBank Тигран Мхитарян.

В рамках панельной дискуссии Тигран Мхитарян рассказал о роли экологических программ в развитии бизнеса и важности участия компаний в обеспечении экологической устойчивости и защите окружающей среды.

По словам Тиграна Мхитаряна, одним из направлений программ корпоративной социальной ответственности IDBank и Idram является защита окружающей среды. «Совсем не случайно, что совместная инициатива Idram и Банка «Сила одного драма» уже во второй раз поддерживает общественную организацию «Мой лес Армения»», - сказал Тигран Мхитарян.

Напомним, что вся сумма, накопленная за март-апрель 2022 года, 10.757.867 драмов, была направлена на программу восстановления лесов общественной организации «Мой лес Армения». В результате, при участии сотрудников компании была организована посадка деревьев, и от имени IDBank и Idram в районе Джрашен было посажено 16.000 деревьев. Это говорит не только о высокой социальной ответственности компаний, но и их сотрудников.

Организация «Мой лес Армения» вновь стала бенефициаром проекта «Сила одного драма». В течение марта текущего года вся сумма, собранная за платежи клиентов, будет переведена экологической общественной организации «Мой лес Армения».

И какой будет эта сумма, зависит от каждого. Ведь она формируется из количества платежей, совершенных через онлайн-платформы Idram&IDBank, IDBanking.am, Idram.am, а также через терминалы компаний. Кстати, Вы можете заплатить с помощью Idram в более чем 20.000 пунктах продажи, совершив транзакцию за несколько секунд.

Теперь каждый может стать послом доброй воли: просто присоединитесь к Idram и IDBank, совершайте все свои платежи онлайн, бесконтактно и безопасно, и делайте добрые дела, не тратя ни одного драма больше.