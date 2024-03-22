Пятница, 22 Марта 2024 20:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 40, 41, 42, 43, 44, 45 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частный дом 17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 муниципалитет “Кентрон” односторонне; абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) жилых домов 72, 74, 76 на улице Арами, жилые дома 70/1-88 на улице Григора Арцруни, 27, 27А на улице Ерванда Кочара, частные дома на улице М. Худякова и на 5-ом переулке, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 села Норабац, Саят-Нова; частично села Зорак, Даракерт; частично кварталы “Каяран”, 2 в городе Масис;

10:30-12:30 частично село Айгестан;

11:00-16:00 частично село Айгезард; село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арин;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Прошян, Джрвеж, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично 7-ой микрорайон города Абовян;

в Тавушской области:

12։00-13։00 село Товуз; частично город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14։00 частично село Верин Кармир Ахбюр; села Норашен, Чоратан, Арцваберд, Мовсес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-15։00 частично город Берд, компания “АКБА банк”, полиция, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-16։00 села Навур, Ицакар, Чинчин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома квартала “Маяк”, частные дома квартала “Сирох Сртер”, ООО “Йасон”, “Левон Сафарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

11:00-17:00 жилые дома 13, 14, 15, 16, 17 во 2-ом квартале Давташена, улицы Восканяна, Мецаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7-99, 5-300 в “Канакер ГЭС”, 12-16/1 на улице Рубинянца, 17/1-17/4 на улице Адонца, 44 на улице Баграмяна, 2-6/180, 45/10-212 на улице Гапанцяна, абоненты-жильцы жилых домов 6, 8, 32, 34 на улице Туманяна, 42 на улице Теряна, 2, 7, 8, 10, 12, 38 на улице Исаакяна, 45, 47, 49, 51, 55, 59 на улице Налбандяна, 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Овташат;

10:30-12:30 частично село Айгестан;

12:00-14:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 села Джрвеж, Зовк, частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично абоненты (не являющиеся жильцами) в селах Егвард, Зовуни; ООО “Тамара Ани”, “Ерамат”, “Гана Григ”, “Агросервис”, “Элипс”, “Армбет”, “Модус Гранум”, “Навашин”, “Воске Кат”, “Семюр Энд Ко”, ОАО “Берриутюн”, Ч/П “Ширин Калашян”, производственный кооператив “Бюрех”, собственники А. Асатрян, Л. Мкртчян, Н. Мурадян, С. Погосян, Т. Акобян, В. Есаян, Г. Плавчян, С. Геворгян, воинская часть, садоводческая компания “Наири”, квартал ‘Нати”;

11:00-17:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы улиц 34-37 в общине Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11:30-15:30 телестанция, ресторанно-гостиничный комплекс “Оазис”, воинская часть города Гавар;

в Лорийской области:

11:00-14:00 село Негоц;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Азатан, Бениамин, Баяндур, Еразгаворс, Гетк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10։00-12։00 частично село Агардзин;

11։00-13։00 села Птгаван, Дехдзван, Баграташен, Дебедаван, Арчис, Ахтанак, Зоракан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 частично улицы Абовян, Гетапня, Калинина в городе Дилижан;

13։00-15։00 частично село Агардзин.