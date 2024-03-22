Пятница, 22 Марта 2024 20:36

АрмИнфо.Соведущие подкаста Нарек Самосян и Вазген Сагателян задержаны за оскорбление власти, сообщает Следственный комитет РА.

В частности, согласно следственному органу, 20 марта 2024 год в прямом эфире 83-й программы на Youtube-е, ведущие данной передачи, коснувшись событий, произошедших в Национальном Собрании РА, и выступления премьер-министр РА произнесли ругательства и нецензурные выражения в адрес членов правительства и представителей власти.

21 марта в СК было инициировано уголовное производств по п. 1 и 3 ч. 2 ст. 297 УК РА (хулиганство, совершенное группой лиц с

использованием информационных или коммуникационных технологий). Следствие поручило полиции задержать блогеров и доставить в орган, осуществляющий производство.

Напомним, что сегодня днем правоохранители в очень грубой форме задержали Нарека Самсоняна (правоохранители толпой набросились на него <уложив на асфальт>), несколько часов спустя - и его соведущего Вазгена Сагателяна.

Правоведы заявили о недопустимости применения несоразмерной силы против человека, а политологи предрекли политические репрессии в РА.