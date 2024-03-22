Пятница, 22 Марта 2024 17:20

АрмИнфо.Американская история Black Lives Matter стала зеркалом полицейских реформ в Армении и “распускающегося” правоохранительного произвола.

Сегодня днем социальные сети облетели кадры задержания полицейскими оппозиционного активиста Нарека Самсоняна. При этом то, что сделали с активистом люди в форме, видимо наученные американскими инспекторами на деньги армянских налогоплательщиков, сложно квалифицировать как задержание.

Целая группа людей, причем часть в штатском, а часть в полицейской форме и в масках (что само по себе противозаконно – Ред.) толпой набрасываются на Самсоняна и “укладывают его на асфальт”. Причем этого им кажется мало, и они буквально вбивают лицо Самсоняна в асфальт, выламывая ему – уже лежащему - руки и ноги. Со стороны можно подумать, что задерживают террориста или особо опасного преступника, находящегося много лет в бегах за серийные убийства. Но отнюдь нет.

Как выяснилось, это всего лишь задержания человека, подозреваемого в совершении «вербайльного» хулиганства. “Самсонян был задержан правоохранителями в рамках уголовного производства, инициированного по п.1 и 3 ч.2 ст. 297 УК РА”, - сообщили в Следкоме Армении. А на деле оказалось, что его «прибили» к асфальту лишь за то, что блогер в своем подкасте “Имнемними” отпустил нецензурную брань в адрес действующего премьера Армении.

Наблюдая за этой картиной, вспомнились и кадры, облетевшие всемирную паутину 8 марта, когда также наученные американцами инструкторами сотрудники патрульно-постовой службы Армении почти такими же методами уложили на “асфальт” доставщика цветов, только за то, что он на пару минут припарковался на второй полосе дорожного движения.

Сразу вспомнилось и движение Black Lives Matter ( "Жизни черных важны"), начавшееся после убийства Джорджа Флойда полицейскими в 2020 году. Тогда, 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер после того, как при его задержании белокожий полицейский Дерек Шовин уложил его на асфальт и применил жесткий удушающий прием. Видеозапись инцидента, сделанная случайными свидетелями, разошлась по социальным сетям и вызвала во всем мире широкий резонанс. За это пришлось извиняться главе государства.

Получается, что сегодня в Армении под соусом “беспрецедентных реформ” зарубежные инструктора учат наших правоохранителей избивать и унижать граждан, обращаться с ними методами, унижающими человеческое достоинство, что запрещено, в том числе и рядом Конвенций ООН. И благодаря всем этим реформам попирают и те обязательства, которые брались Арменией в рамках ряда международных структур, в том числе и Совета Европы.

Если бы всё это происходило до известной “бархатной революции”, уже десятки прозападных НПО и ряд европейских посольств строчили бы гневные заявления, обвиняя власти Армении в попирании прав человека. Но, не сегодня… Или как говорил Франклин Делано Рузвельт о диктаторе Анастасио Сомоса: «Да, он сукин сын, но он наш сукин сын?»

И несмотря, на рисуемые красноречивые рейтинги о том, что полицейские реформы себя оправдали и нужно двигаться в том же темпе, на деле ситуация обстоит иначе. Граждане уже неоднократно выражали возмущение работой сотрудниками новообразованных патрульно-постовых служб, которые отбираются по очень сомнительным критериям – в итоге, покой граждан начинают охранять полицейские не то, что не умеющие высшего образования, но даже не обладающее надлежавшими умственными способностями, которые не позволяют нормально коммуницировать с гражданами. Как выяснилось еще в январе текущего года, около 40% участвовавших в аттестации новоиспеченных полицейских в Армении провалили “тест на IQ”. Более того, из проходящих аттестацию 1123 сотрудников полиции, все этапы прошли лишь 190.

Таким образом, получается, что лица, принимаемые по сомнительным критериям в ряды полиции, не обладающие элементарными способностями коммуникации с гражданами, а зачастую оказывающиеся в самом низу социальной лесницы, становятся хорошими инструментами в руках власти, которые использует их для карательных целей.