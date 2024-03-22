Пятница, 22 Марта 2024 16:41

АрмИнфо. Соведущий подкаста Вазген Сагателян задержан. <Предполагается, что я должен быть следующим>, - заявил ранее Сагателян, реагируя на сегодняшнее <демократичное> задержание оппозиционного общественного деятеля, главы организации <Гражданское сознание> и его соведущего по подкасту

- Нарека Самсоняна.

Напомним, что сегодня днем правоохранители в очень грубой форме задержали Нарека Самсоняна. Так, группа людей, причем часть в штатском, а часть - в полицейской форме и в масках (что само по себе противозаконно - ред.) толпой набрасилась на Самсоняна и <уложила его на асфальт>. Причем этого им кажется мало, и они буквально вбивают лицо Самсоняна в асфальт. Со стороны можно подумать, что задерживают террориста или особо опасного преступника, находящегося много лет в бегах за серийные убийства. Но, как сообщили из Следственного комитета Армении, это всего лишь задержания человека, подозреваемого в свершении хулиганства. По версии СМИ, причиной задержания стали оскорбления в адрес премьера Никола Пашиняна.

<Одной из первых - реальных характеристик демократии является ограничение силы полиции. Применение силы полицией является исключительной, крайне исключительной мерой>, - отметил в соцсети адвокат Арам Вардеванян. По его словам, в любой ситуации недопустимо применять крайнюю, несоразмерную силу против человека, который не оказывает сопротивления и не бежит. <Также очевидно, что действия Полиции в отношении общественного деятеля должны быть более чем сдержанными, о чем неоднократно заявляли европейские институты. Более того, согласно отчету Следственного комитета, именно такая сила применялась по делу о преступлении средней тяжести, а сам этот факт уже исключает даже гипотетическую необходимость применения такой силы>, - подчеркнул паровед..

После задержания Самсоняна политологи предрекли Армении политические репрессии. В частности, политолог Грант Мелик-Шахназарян в соцсети отметил, что <Никол начал свой последний бой. Он сделает все, чтобы этот бой выиграть. Мишенью станут переживающие за Родину и борющиеся люди. Нарек Самсонян - первая ласточка этой весны. По всей вероятности, в ближайшие дни будут новые задержания>.

<Мы имеем дело с режимом, который может поддерживать свое существование только за счет репрессий, но для этого он также должен иметь внешнего спонсора или спонсоров, без которых фактор силы не может быть эффективным.

Но даже этого недостаточно: любой режим, основанный на репрессиях, должен иметь идеологическую базу, поддерживаемую массами. Оно отсутствует. Таким образом, режим вступает в фазу агонии>, - в свою очередь отметил политолог Степан Даниелян