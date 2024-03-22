Пятница, 22 Марта 2024 16:39

АрмИнфо. В Монтевидео состоялась официальная церемония открытия посольства Республики Армения с участием министров иностранных дел Армении и Уругвая Арарата Мирзояна и Омара Паганини.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян поднял армянский флаг, после чего прозвучали государственные гимны Армении и Уругвая.

Министр иностранных дел Уругвая и временный вице-президент и по совместительству исполняющая обязанности председателя Генеральной Ассамблеи и Палаты сенаторов Уругвая Грасиела Бьянки Поли сделали запись в книге Почетных гостей.