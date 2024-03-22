Пятница, 22 Марта 2024 15:36

АрмИнфо. Нарек - первая ласточка, по-видимости нас ждут новые задержания оппозиционеров. С таким прогнозом выступил политолог, учредитель аналитического центра <Восканапат> Грант Мелик-Шахназарян, коснувшись сегодняшнего <демократичного> задержания оппозиционного общественного деятеля, главы организации <Гражданское сознание> Нарека Самсоняна.

Сегодня днем социальные сети облетели кадры задержания правоохранителями оппозиционного активиста Нарека Самсоняна. При этом то, что делают с активистом правоохранители, наученные американскими методами на деньги армянских правоохранителей, сложно квалифицировать как задержание. Так, группа людей, причем часть в штатском, а часть - в полицейской форме и в масках (что само по себе противозаконно - ред.) толпой набрасываются на Самсоняна и <укладывают его на асфальт>. Причем этого им кажется мало, и они буквально вбивают лицо Самсоняна в асфальт. Со стороны можно подумать, что задерживают террориста или особо опасного преступника, находящегося много лет в бегах за серийные убийства. Но, как сообщили из Следственного комитета Армении, это всего лишь задержания человека, подозреваемого в свершении хулиганства.

<В нашей стране, как правило, за подобными сценами следуют другие сцены: похороны погибших, опустошенные села и оставшиеся без крова соотечественники.

Никол начал свой последний бой. Он сделает все, чтобы этот бой выиграть. Мишенью станут переживающие за Родину и борющиеся люди. Нарек Самсонян - первая ласточка этой весны. По всей вероятности, в ближайшие дни будут новые задержания.

И именно поэтому я говорю: за Тавуш бороться нужно в Ереване. Это политическая проблема, которая должна получить политическое решение. Фундаментальное и окончательное решение>, - написал политолог на своей странице в соцсети Facebook.