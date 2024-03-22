Пятница, 22 Марта 2024 14:59

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал коллеге из Уругвая Омару Паганини о шагах, предпринятых правительством РА для удовлетворения нужд армянского населения, насильственно перемещенного из Арцаха/Нагорного Карабаха в результате этнической чистки со стороны Азербайджана.

Как сообщили АрмИнфо в МИД Армении, об этом находившийся с официальным визитом в Монтевидео Мирзоян рассказал, касаясь в целом ситуации с безопасностью на Южном Кавказе.

В этом ключе армянский министр представил последние процессы, связанные переговорами по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян вновь подчеркнул важность взаимного и однозначного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, которая должна также служить политической основой для демаркации между Арменией и Азербайджаном.

В контексте разблокирования региональных транспортных и экономических связей Мирзоян представил программу правительства РА "Перекресток мира", экономические возможности, предоставляемые последней на Южном Кавказе и за его пределами.

Глава МИД Армении подчеркнул важность соблюдения международным сообществом общеизвестных принципов международного права в условиях нынешнего, полного вызовов, подорванного мирового порядка, отсутствие которого постоянно приводит к новой эскалации. Мирзоян выразил благодарность за высказанную до сих пор позицию Уругвая по ключевым для Армении вопросам.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между Арменией и Уругваем, выразив готовность предпринять шаги по дальнейшему обогащению двусторонней повестки дня в различных сферах. Обе стороны подчеркнули, что этот исторический визит главы МИД Армении, а также открытие посольств в столицах обеих стран являются лучшим свидетельством стремления к углублению сотрудничества.

Мирзоян и Паганини отметили важность развития торгово-экономических и деловых отношений и доведения их до уровня политического диалога, а также максимальное использование новых возможностей в сфере образования и высоких технологий. Обе стороны подчеркнули эффективность механизма проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Армении и Уругвая, подтвердив намерение провести следующие консультации в Ереване.

Была также указана роль армянской общины Уругвая в укреплении дружественных связей между армянским и уругвайским народами. В этом контексте было отмечено, что Уругвай, предоставив убежище армянам, пережившим Геноцид армян в начале прошлого века, первым признал геноцид в 1965 году, а сегодня видит значительный вклад армянских деятелей и специалистов в его социально-политическую жизнь.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества на многосторонних площадках, в рамках международных организаций.