Пятница, 22 Марта 2024 14:57

АрмИнфо.По поручению Омбудсмена Армении Анаит Манасян начато исследование по факту задержания активиста Нарека Самсоняна правоохранительными органами с применением несоразмерной грубой силы. Хотя согласно сообщению Следственного комитета Армении, Самсонян подозревается лишь в совершении хулиганства.

Согласно сообщению пресс-службы Защитника прав, представители Группы быстрого реагирования Аппарата Омбудсмена отправились в полицейский участок МВД Армении.

Отметим, что нескольку минут назад социальные сети облетели кадры задержания правоохранителями оппозиционного активиста Нарека Самсоняна. На видео группа людей, причем часть в штатском, а часть в полицейской форме и в масках (что само по себе противозаконно - ред.) толпой набрасываются и сбивают с ног Самсоняна, как особо опасного и вооруженного преступника, буквально вбивая его лицо в асфальт.