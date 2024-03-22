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 Пятница, 22 Марта 2024 14:57
Алина Оганесян

Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы

Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы

АрмИнфо.По поручению Омбудсмена Армении Анаит Манасян начато исследование по факту задержания активиста Нарека Самсоняна правоохранительными органами с применением несоразмерной грубой силы. Хотя согласно сообщению Следственного комитета Армении, Самсонян подозревается лишь в совершении хулиганства.

Согласно сообщению пресс-службы Защитника прав, представители Группы быстрого реагирования Аппарата Омбудсмена отправились в полицейский участок МВД Армении.

 

Отметим, что нескольку минут назад социальные сети облетели кадры задержания правоохранителями оппозиционного активиста Нарека Самсоняна. На видео группа людей, причем часть в штатском, а часть в полицейской форме и в масках (что само по себе противозаконно - ред.) толпой набрасываются и сбивают с ног Самсоняна, как  особо опасного и вооруженного  преступника, буквально вбивая его лицо в асфальт.

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