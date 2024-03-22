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АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в Женеве проведет встречу с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом сообщила пресс-служба НС РА, не приведя других подробностей.
Отметим, что встреча состоится на полях 148-ой Ассамблеи Межпарламентского союза. Парламентская делегация Армении будет находиться в Женеве с 22 по 25 марта. До этого, с 19 по 21 марта Ален Симонян находился в Брюсселе, где принимал участие в очередной сессии Парламентской Ассамблеи "Евронест".
Ассамблея МПС будет проходить в Женеве с 23 по 27 марта. Как отмечается на официальном сайте организации, впервые почти за шесть лет Ассамблея пройдет в швейцарском городе. Она будет посвящена теме парламентской дипломатии и наведения мостов во имя мира и взаимопонимания.
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|Ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении назначен главой Комитета градостроительства
|Производитель алкоголя пытался уклониться от налогов на 2,4 млрд драмов, в результате придется заплатить набежавшие штрафы
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|Бывший лидер сборной Армении по шахматам стал обладателем Кубка Америки
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|Посол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы
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