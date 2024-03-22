Пятница, 22 Марта 2024 14:53

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в Женеве проведет встречу с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом сообщила пресс-служба НС РА, не приведя других подробностей.

Отметим, что встреча состоится на полях 148-ой Ассамблеи Межпарламентского союза. Парламентская делегация Армении будет находиться в Женеве с 22 по 25 марта. До этого, с 19 по 21 марта Ален Симонян находился в Брюсселе, где принимал участие в очередной сессии Парламентской Ассамблеи "Евронест".

Ассамблея МПС будет проходить в Женеве с 23 по 27 марта. Как отмечается на официальном сайте организации, впервые почти за шесть лет Ассамблея пройдет в швейцарском городе. Она будет посвящена теме парламентской дипломатии и наведения мостов во имя мира и взаимопонимания.