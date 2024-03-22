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 Пятница, 22 Марта 2024 13:33
Марианна Мкртчян

Рейтинг НИИРК: Дружественность коммуникационных режимов на постсоветском пространстве продолжает снижаться

Рейтинг НИИРК: Дружественность коммуникационных режимов на постсоветском пространстве продолжает снижаться

АрмИнфо.Дружественность коммуникационных режимов на постсоветском пространстве продолжает снижаться, следует из ежегодного рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК), представленного в четверг на заседании комиссии Совета федерации по информационной политике.

В прошлом году отношение к России заметно охладело в Армении, Казахстане и Азербайджане, хотя режимы там по-прежнему оцениваются как "дружественные". Хуже стали обстоять дела в коммуникации и с "относительно дружественной" Грузией.  Наконец, продолжился негативный тренд в странах с "недружественными режимами" - на Украине, в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Молдавии, которая впервые попала в их компанию.

Как пишет Коммерсантъ, результаты доклада представила замдиректора по научной работе НИИРК Валентина Комлева. Она напомнила, что в рамках исследования оцениваются 74 показателя "дружественности", которые объединены в 12 групп с различным влиянием: внешнеполитические, экономические, межрегиональные, образовательные, научные, культурные, медийные, некоммерческие, молодежные и религиозные коммуникации, отношение к русским, а также свобода передвижения между странами. Максимальная "дружественность" режима составляет 100 баллов, минимальная - 100 баллов с отрицательным знаком.

В 2023 году в топе рейтинга оказались Южная Осетия (93,5 балла), Белоруссия (87,6) и Абхазия (81,4). Поскольку частично признанные закавказские республики оценивались экспертами впервые, лидерство фактически сохранила Белоруссия, которая по итогам 2022 года набрала 88,4 балла. Стабильно "дружественными" остались коммуникации с Киргизией (60,3), Таджикистаном (58,7) и Узбекистаном (55,2) - эту группу соседей госпожа Комлева отнесла к категории союзников России.

В категории стран-партнеров уже заметна отрицательная динамика.

Так, с 57 до 50,1 балла сократилась "дружественность" коммуникационного режима в Азербайджане (в первую очередь из-за ситуации на Южном Кавказе и стратегического партнерства с Турцией), с

58,4 до 50 баллов - в Казахстане (из-за сотрудничества с недружественными России странами и новой трактовки исторических событий) и с 58,3 до 46 баллов - в Армении (из-за поведения элиты, обвиняющей Россию в собственных неудачах). Единственным партнером из числа стран с "дружественным" режимом, сохранившим прошлогодний результат, стала Туркмения (47,1 балла).

В пограничной зоне оказалась Грузия. Если в 2022 году эксперты отмечали "потепление" в отношениях с ней, то по итогам 2023 года оценки ухудшились, рухнув с 24,2 до 12 баллов. Как отмечается в исследовании, это стало следствием международной позиции Тбилиси, который на всех площадках поддерживает противников России. С другой стороны, экономические и гражданские отношения между странами активизировались, в частности было открыто авиасообщение. Поэтому авторы доклада констатируют раскол внутри грузинской элиты и отмечают особое значение предстоящих в октябре парламентских выборов.

Из числа стран с "относительно дружественным" коммуникационным режимом по итогам 2023 года выпала Молдавия.

Если в предыдущем рейтинге она набрала 8,3 балла, то в нынешнем - минус 16,1 балла, то есть опустилась в разряд "недружественных". Согласно выводам доклада, враждебность по отношению к России фактически провоцируется извне. Авторы, в частности, подчеркивают расширение румынского влияния и "размывание государственности" республики.

Наконец, в списке стран с недружественным отношением к РФ остались Эстония (минус 57,7 балла), Литва (минус 59,9), Латвия (минус 63,9) и Украина (минус 89,6), где процветают русофобия и враждебность к России, вводятся новые ограничения и т. п.  Более того, коммуникации с этими соседями по итогам 2023 года ухудшились, причем сильнее всего с Латвией - сразу на 18,1 балла, следует из рейтинга.

"Стабильная ситуация у нас только в пяти странах. При этом практически везде в балльном выражении намечаются тревожные тенденции. Коммуникационные режимы все больше оказываются под влиянием режимов политических, практически становятся их производными. А если общество сопротивляется, создаются такие условия, когда люди просто боятся вести себя по-другому",- подвела итог Валентина Комлева.

Эксперт также обозначила глубинные причины ухудшения отношения к РФ, главной из которых является смена поколений элит: "К власти приходят люди, у которых не было опыта жизни в СССР, которые не участвовали в формировании постсоветских договоренностей и которые очень смело, без оценки последствий, переосмысливают роль России".

При этом общественность, по словам Комлевой, мировоззрение быстро не меняет. "В результате возникают противоречие и социальное напряжение, которые выливаются в "когнитивную войну с собственным населением", его "перепрошивку", - добавила Комлева.

Среди других причин она назвала столкновение культурно-цивилизационных миров и увеличение роли экономических факторов. "Отношения с Россией становятся более прагматичными и рациональными. Концепт братских народов уходит на второй план.

Страны преимущественно бедные, поэтому инвестиции определяют внешнеполитические векторы",- подытожила Валентина Комлева.

Глава комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков обратил внимание, что улучшений в отношении к России не продемонстрировала ни одна из ранжированных стран, а ухудшение, напротив, становится стабильным: "Азербайджан - минус 7 баллов. Это очень серьезная цифра для государства, которое, в общем-то, к нам претензий не имеет и не рассматривает нас как противника. Казахстан - минус 8 баллов.  Наша опорная транзитная страна". По мнению сенатора, это повод "серьезно задуматься".

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