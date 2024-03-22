Пятница, 22 Марта 2024 12:02

АрмИнфо.Ситуация в Армении развивается по крайне опасному сценарию. Об этом говорится в статье члена "Группы альтернативных проектов" Ваге Ованнисяна.

Согласно автору, 90% населения Армении пока даже не могут себе представить пути развития событий. Между тем, нужны новые формы сопротивления. Власть, организующая национальное и государственное сопротивление и в каком-то смысле оппозиция, не могут быть сформированы случайно, наследственностью или по принципу наличия денег. Поэтому сегодня Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей, считает Ованнисян.

Он напомнил, что в раздираемой войной Англии в 1806 году премьер-министр Уильям Гренвилл предпринял попытку сформировать максимально сильное правительство, министерство всех талантов, включая ведущих политиков всех фракций. Все противоречия были отброшены, в том числе, и готовность короля Георга III оставить прошлое в стороне. Позже идея служения талантов своим народам в различных формулировках применялась в разных странах в экстремальных ситуациях.

"Сегодня Армения должна пойти по тому же пути, другого выхода на данный момент нет. Этому препятствует лишь одно лицо из партии власти, а также некоторые люди вне правительства. У нас есть список из большого количества грамотных людей, но мы не в состоянии самостоятельно сформировать формат, который возьмет на себя ответственность в этот исторически чрезвычайно трудный момент. Следует забыть о личных амбициях, зависти и узких интересах, потому что в случае худшего развития событий интересы и амбиции каждого все равно рухнут, Арцах тому свидетель. Нашей стране нужна деэскалация на наших границах и внутри страны, все остальное - авантюра