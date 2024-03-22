Пятница, 22 Марта 2024 11:37

АрмИнфо. Председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Амбарян призвал лидеров Конгресса публично оказать давление на администрацию Байдена, чтобы она приняла немедленные меры для привлечения Азербайджана к ответственности за геноцид в Арцахе, и решительно выступать за безопасное и надежное право на возвращение в свои дома арцахцев.

Как сообщает пресс-служба ANCA, в письме от 21 марта руководству Палаты представителей и Сената, а также руководству комитетов Палаты представителей и Сената по иностранным делам, вооруженным силам и ассигнованиям, Амбарян выступил с резкой критикой за неспособность администрации Байдена предотвратить геноцид арцахцев, учиненный Азербайджаном. Он также раскритиковал администрацию Байдена за продолжающийся отказ привлечь диктаторский режим Алиева к ответственности за агрессию в отношении Арцаха, отметив отказ администрации прислушаться к призывам десятков двухпартийных законодателей в серии писем и резолюций, призывающих к немедленному ответу на блокаду Арцаха Азербайджаном в прошлом году.

Амбарян заявил, что администрация Байдена "не только не смогла сдержать Азербайджан, но неоднократно способствовала и поощряла агрессию Баку".

В числе прочих действий администрации Байдена по поощрению агрессии Баку Амбарян назвал также и легитимизацию фундаментально асимметричного и несправедливого "мирного процесса" между Арменией и Азербайджаном без требования немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении или гарантированного международным сообществом права на возвращение для армян Арцаха; разрешение на продажу F-16 и других оборонных товаров Турции, несмотря на опыт Турции в региональной дестабилизации - от оккупации Кипра, нападений на курдское население в Сирии и Ираке, а также поддержки азербайджанской этнической чистки Арцах и оккупация суверенной территории Армении.