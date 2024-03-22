Пятница, 22 Марта 2024 11:35

АрмИнфо. О более тесном сотрудничестве с армянскими парламентариями шла речь на встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Об этом сообщила пресс-служба белорусского политика.

Согласно источнику, в ходе встречи Тихановская высказала слова солидарности, а также поблагодарила за решение премьер-министра РА Никола Пашиняна не приезжать на саммит ОДКБ в Минск в ноябре прошлого года. Также с армянской делегацией поднимался вопрос белоруса Ярослава Новикова, задержанного по запросу силовиков Беларуси. Представители Армении сообщили, что он получит политическое убежище.

Встреча состоялась в Европарламенте во время пленарной сессии Парламентской Ассамблеи "Евранест".

17 марта стало известно, что в Армении по запросу белорусских властей задержаны четверо мужчин. Их обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Одного из задержанных зовут Ярослав Новиков. В судебном порядке решается вопрос об экстрадиции, которой пытаются помешать армянские правозащитники и белорусские демократические силы.